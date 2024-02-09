Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da dahil olduğu Ax-3 mürettebatının bugün Florida Daytona Beach'e iniş yapması bekleniyor. TSİ 16.30 sıralarında gerçekleşecek iniş sonrası gemiye alınacak ekibin ilk muayeneleri yapılacak. Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Detaylar haberimizde...

GEZERAVCI DÜNYA'YA NE ZAMAN İNECEK?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk Astronotu Alper Gezeravcı ile ISS'ten, Dragon Kapsülü ile ayrılmadan önce telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KARANTİNA'DA KALACAK MI?

İniş sonrası gemiye alınacak ekibin ilk muayeneleri yapılacak. Mürettebat bir süre de karantinada kalacak. Dragon kapsülü, ABD yerel saatiyle 18 Ocak 16.49'da (TSİ 19 Ocak 00.49) NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatılmıştı. Yolculuğu yaklaşık 36 saat süren Ax-3 mürettebatı, 20 Ocak'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Gezeravcı, Michael Lopez-Alegria, Walter Villadei ve Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 ekibinin ISS'den ayrılışı, iniş yapılacak bölgedeki hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle 3 kez ertelenmişti.