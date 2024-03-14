Gençay Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Gemlik Belediye Başkan adayı Gençay Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Gençay Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayı Gençay Yılmaz kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Bursa -Gemlik Belediye Başkan adayı olan Gençay Yılmaz hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Gençay Yılmaz'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Gençay Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi Bursa - Gemlik Belediye Başkan adayı Gençay Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
GENÇAY YILMAZ KİMDİR?
Gençay Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Bursa- Gemlik Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Bursa - Gemlik Belediye Başkan adayı Gençay Yılmaz ekonomisttir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.