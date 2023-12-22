Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 22 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Birbirinden iddialı yarışmacının yer aldığı Gelinim Mutfakta yarışması yeni bölüm yayınlandı mı merak konusu oldu. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği yarışmanın yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün kanal D ekranlarında saat 13.00'da yayınlanmaktadır.