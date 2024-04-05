Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 5 Nisan canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? 5 Nisan Cuma neler oldu? Herkes tarafından araştırılıyor. Yarışmanın formatı gereği gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler puan veriyor. Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırmamak için Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta HD donmadan Youtube Kanal D canlı izleme ekranı burada. Peki, Gelinim Mutfakta canlı izle!

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor. Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir. Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Şu an ise Gelinim Mutfakta programının sunucusudur.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 4 Nisan 2024'te yayınlanan 1359. Bölümünde Yeşim Öksüz, Aleyna Demir, Damla Çınar ve Özlem Avan "Ispanaklı Su Böreği" için yarıştı.

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