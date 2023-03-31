Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Gaziosmanpaşa Belediyesi hangi parti?

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GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANI HASAN TAHSİN USTA KİMDİR?

Hasan Tahsin Usta, 1959 Trabzon doğumludur. 1985 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun oldu. Kentsel Dönüşüm üzerine Yüksek Lisans eğitimi aldı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

İstanbul Metro Projelerinde proje mühendisi olarak görev yaptı.Ulaşım, Trafik, Kentsel Dönüşüm, GİS, İmar ve Planlama ile yurt içi-yurt dışı teknolojik gelişmelerin ülkemize entegrasyon çalışmalarının yapılmakta olduğu özel şirkette yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

1994 yılında Yerel Yönetimler Eğitimi aldı. 1994 – 1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediye Meclis Üyeliği ve İmar Komisyon Başkanlığı yaptı.

1999 – 2003 yılları arasında İstanbul İl Genel Meclisi Bayındırlık Kom. Başkanlığı ve AK Parti Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Görev yapmakta olduğu Sivil Toplum Örgütleri :