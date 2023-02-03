Galatasaray- Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray- Trabzonspor maçını kim yönetecek?
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Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Futbolseverlerin heyecala beklediği maçın detayları merak edilirken arama motorlarında Galatasaray- Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray- Trabzonspor maçını kim yönetecek? soruları aratılıyor.
Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray- Trabzonspor mücadelesini yönetecek olan isim merak ediliyor. Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken oynanacak olan GS- TS maçı için nefesler tutuldu. Peki, Galatasaray- Trabzonspor maçının hakemi kim? Galatasaray- Trabzonspor maçını kim yönetecek?
GALATASARAY- TRABZSONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. Galatasaray-Trabzonspor maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmaları 4, 5 ve 6 Şubat'ta oynanacak. Süper Lig'de pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek.