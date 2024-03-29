Gaddar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Gaddar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Gaddar 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 29 Mart Gaddar yeni ölüm izleme linki var mı?

GADDAR SON BÖLÜMDE NELER OLUR?

Yağmur anlık bir öfkeyle Ekber'e ateş edince olaylar karışır. Yaptığı bu hata sonucu Enver ile arasında bir sürtüşme yaşanır. Dağhan Gürkan'ın onun açığını yakalamasıyla ve Ali'nin de şikâyeti üzerine karakola alınır. Büyük bir kalabalık Dağhan'ı bu suçtan aklamak için karakolun önünde toplanıp birlik olur.

Ekber, güvenini yeniden kazanması için Kurt'a son bir şans verir fakat bu şans Kurt için zor bir sınava dönüşür. Ekber, Dağhan ve Enver'e daha büyük bir darbe vurabilmek için acımasızlığı ile nam salmış Zakkum Kardeşleri onların karşısına koymayı planlar. Enver, Zakkum Kardeşlerin piyasaya çıkması üzerine tüm iş yollarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Dağhan da Cezmi Zakkum 'un zarar verdiği bir kadını kurtarmak isterken kardeşlerin radarına takılır.

Enver ve Dağhan birlik olup bu kardeşlere karşı koymanın yollarını ararken Dağhan bu kez farklı bir şekilde çözmeye karar verir. Ancak bu karar onu dönülmez bir hataya sürükler. Dağhan'ın olaylar sırasında yaralanmasıyla Aydan ve Leylâ onun için seferber olur.

Ekber Oya'nın ona rest çekmesinden çok etkilenir ve görüşmek için ısrarcı olur. Ancak Oya kızının başına gelenlerden sonra Ekber'le ilişkisine set koymaya kararlıdır.

GADDAR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gaddar 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Günce gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.