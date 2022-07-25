Funda Arar - Virane Gönlüm sözleri! 'Virane Gönlüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Funda Arar - Virane Gönlüm sözleri! 'Virane Gönlüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Haberler.com - Gündem
 - Güncelleme:
Funda Arar - Virane Gönlüm sözleri! 'Virane Gönlüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Funda Arar'ın yeni şarkısı Virane Gönlüm Youtube'da kısa sürede 340 bin izlenme ve 9 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Virane Gönlüm şarkı sözleri nelerdir? Funda Arar yeni şarkısı sözleri nedir?

Funda Arar - Virane Gönlüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kubilay Karça'ya aittir.

VİRANE GÖNLÜM ŞARKI SÖZLERİ

Kopardığına değdi mi o güller?

Söyle saksında yaşadılar mı?

Bitirdiğine değdi mi bu aşk?

Söyle içinde üste kaldı mı?

***

Bitmek bilmeyen meseleler var

İçimi dinmez bir öfke kaplar

Bu gece susuyorum kendime saygımdan

Ama bir gün konuşacağım.

***

Virane gönlüm

Gelip seni mi sevsin bir daha

Ne istiyorsun?

Buraya kadarmış

Bu sevda da

Şaşırdın mı ne bekliyordun?

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Funda Arar Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title