Funda Arar - Virane Gönlüm sözleri! 'Virane Gönlüm' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Funda Arar'ın yeni şarkısı Virane Gönlüm Youtube'da kısa sürede 340 bin izlenme ve 9 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Virane Gönlüm şarkı sözleri nelerdir? Funda Arar yeni şarkısı sözleri nedir?
Funda Arar - Virane Gönlüm şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Kubilay Karça'ya aittir.
VİRANE GÖNLÜM ŞARKI SÖZLERİ
Kopardığına değdi mi o güller?
Söyle saksında yaşadılar mı?
Bitirdiğine değdi mi bu aşk?
Söyle içinde üste kaldı mı?
***
Bitmek bilmeyen meseleler var
İçimi dinmez bir öfke kaplar
Bu gece susuyorum kendime saygımdan
Ama bir gün konuşacağım.
***
Virane gönlüm
Gelip seni mi sevsin bir daha
Ne istiyorsun?
Buraya kadarmış
Bu sevda da
Şaşırdın mı ne bekliyordun?