Fevzi Kurmuş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kumlu Belediye Başkan adayı Fevzi Kurmuş kaç yaşında, nereli?
Fevzi Kurmuş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay- Kumlu Belediye Başkan adayı Fevzi Kurmuş kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Hatay -Kumlu Belediye Başkan adayı olan Fevzi Kurmuş hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Fevzi Kurmuş'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Fevzi Kurmuş kimdir? Yeniden Refah Partisi Hatay - Kumlu Belediye Başkan adayı Fevzi Kurmuş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
FEVZİ KURMUŞ KİMDİR?
Fevzi Kurmuş, Yeniden Refah Partisi Hatay - Kumlu Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Hatay - Kumlu Belediye Başkan adayı Fevzi Kurmuş emekli özel idare müdürüdür ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.