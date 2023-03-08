FED toplantısı faiz kararı merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell 7 Mart Salı günü yaptığı konuşmada Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine odaklandığını, bu hedefe ulaşmak için nihai olarak belirlenen faiz yükseltme hedefinin aşılabileceğini belirtmiştik. Yatırımcılar tarafından FED Faiz toplantısından çıkacak sonuç merak ediliyor. Peki, FED Faiz kararının ne zaman açıklayacak? FED Faiz aratılırsa ne olur? Faiz artarsa enflasyon düşer mi? İşte konu hakkında merak edilenler!

FED faiz kararı altın ve dolar gibi yön belirleyici ekonomik faktörleri doğrudan etkilerken piyasalarda yatırımı olan yatırımcılar tarafından FED faiz Karal toplantıdan çıkacak sonuç yakından takip ediliyor. Peki, FED Faiz kararının ne zaman açıklayacak? FED Faiz aratılırsa ne olur? Faiz artarsa enflasyon düşer mi? Merkez bankasının faiz düşüresinin anlamı nedir? Türkiye'de faiz artarsa ne olur? Detaylar haberimizde...

FED FAİZ KARARININ NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak. Toplantının ardından FED Başkanı Powell'ın şubat ayı FED faiz kararını duyurması bekleniyor.

FEDİN OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası, gösterge faiz oranını yüzde 4,75 seviyesine yükseltti. Yapılan açıklamada kararın oy birliği ile alındığı ifade edildi. Ayrıca FED faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olacağını da tekrarladı.

FED FAİZ ARTILIRSA NE OLUR?

ABD Merkez Bankası Fed faiz oranlarını arttırdığında, Amerikan Doları'na yönelik "yatırım talebi" de artmaya meyillidir. Amerikan Doları daha fazla faiz getirisi sunacağı için uluslararası yatırımcılar ellerindeki yabancı döviz varlıklarını Amerikan Doları'na çevirmeye meyilli olabilirler.

TÜRKİYE'DE FAİZ ARTARSA NE OLUR?

Merkez Bankası, enflasyon tehdidi gördüğünde faiz oranını artırır. Böylece toplam talebi düşürerek enflasyonu düşürmeye çalışır. Merkez Bankası, bankalara ihtiyaçları olduğunda borç verir veya bankalar nakit fazlalarını Merkez Bankasına yatırabilir.

FAİZ ARTARSA ENFLASYON DÜŞER Mİ?

Talep enflasyonu söz konusuysafaiz ile enflasyon arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Faiz düşerse enflasyon artar yani enflasyon artarsa düşürmek için faizi artırmak gerekir.

MERKEZ BANKASININ FAİZ DÜŞÜRMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Merkez bankaları faiz oranlarını düşürdüğünde, tahvil getirileri azalacağından hisse senetlerine olan talep artacak; bu da hisse senetlerinin fiyatını yükseltecektir. Bu gelişmeler sonucu firmaların piyasa değeri firma maliyetine oranla yükseleceğinden yatırım ve üretim artacaktır.