FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA? FED faiz beklentisi ne olur?

FED faiz beklentisi ne olur merak edilirken Ocak 2024 ABD Merkez Bankası FED kararı ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik kararı da piyasalarda büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, FED'in alacağı kararın finansal piyasalara etkilerini değerlendiriyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne olur?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının ilk faiz toplantısını 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecektir. FED'in faiz kararı, toplantının son günü olan 31 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de kamuoyuna açıklanacaktır. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, FED'in alacağı faiz kararını yakından takip ederek finansal piyasalardaki olası etkileri değerlendirecek.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE OLUR?

Piyasalar, Fed'den faiz indirimi umarken New York Fed Başkanı John Williams, faizlerin bir süre daha sıkı tutulacağına dair sinyaller verdi. Williams, Wall Street'in hızlı fiyatlamalarına rağmen Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmadan önce dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

2024 FED TOPLANTI TARİHLERİ

ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri şu şekilde;