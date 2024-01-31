FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA? FED faiz beklentisi ne olur?
FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacağı gündeme gelirken Ocak 2024 ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi ne olur merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının ilk faiz kararını belirlemek üzere toplandı. Altın, dolar, kripto para ve borsa yatırımcıları, FED'in Ocak ayı faiz kararını yakından takip ediyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne olur?
FED faiz beklentisi ne olur merak edilirken Ocak 2024 ABD Merkez Bankası FED kararı ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine yönelik kararı da piyasalarda büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, FED'in alacağı kararın finansal piyasalara etkilerini değerlendiriyor. FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? FED faiz beklentisi ne olur?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası (FED), 2024 yılının ilk faiz toplantısını 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenecektir. FED'in faiz kararı, toplantının son günü olan 31 Ocak Çarşamba günü saat 21:00'de kamuoyuna açıklanacaktır. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, FED'in alacağı faiz kararını yakından takip ederek finansal piyasalardaki olası etkileri değerlendirecek.
FED FAİZ BEKLENTİSİ NE OLUR?
Piyasalar, Fed'den faiz indirimi umarken New York Fed Başkanı John Williams, faizlerin bir süre daha sıkı tutulacağına dair sinyaller verdi. Williams, Wall Street'in hızlı fiyatlamalarına rağmen Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmadan önce dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
2024 FED TOPLANTI TARİHLERİ
ABD Merkez Bankası Toplantı tarihleri şu şekilde;
- 30-31 Ocak 2024
- 19-20 Mart2024
- 30 Nisan-1 Mayıs 2024
- 11-12 Haziran 2024
- 30-31 Temmuz 2024
- 17-18 Eylül 2024
- 6-7 Kasım 2024
- 17-18 Aralık 2024