FED Başkanı Powell kovuldu mu? Powell görevden alındı mı? Trump'tan dikkat çeken paylaşım!

ABD ekonomisinin yönünü belirleyen FED Başkanlığı'nda son günlerde çalkantılı bir dönem yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada paylaştığı bir karikatür, finans dünyasında büyük yankı uyandırdı ve "Powell kovuldu mu?" sorusunu gündeme getirdi. Piyasalar merak içinde: FED Başkanı Jerome Powell görevden alındı mı, yoksa bu sadece bir siyasi mesaj mı? İşte detaylar…

FED BAŞKANI POWELL KOVULDU MU?

ABD'nin ekonomik politikalarını yönlendiren Federal Reserve (FED) Başkanlığı, son günlerde uluslararası finans piyasalarının odak noktası haline geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım, piyasalarda "Powell kovuldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı. Ancak resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar, FED Başkanı Jerome Powell'ın görevine devam ettiğini ortaya koyuyor.

Ekonomistler, Trump ile Powell arasındaki faiz politikası konusundaki görüş ayrılıklarının, borsa ve yatırımcı psikolojisi üzerinde kısa vadeli dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

POWELL GÖREVDEN ALINDI MI?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı bir karikatürde Powell'a "You're Fired (Kovuldun)" mesajını iletti. Bu paylaşım, özellikle finans dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ancak resmi açıklamalar, Powell'ın FED Başkanlığı görevini bırakmadığını ortaya koyuyor.

FED'in bağımsızlığı ve görev yapısı gereği, başkanın görevden alınması için kongre onayı veya ciddi bir yasal süreç gerekiyor. Bu nedenle Trump'ın paylaşımı, daha çok siyasi bir mesaj olarak yorumlanıyor ve Powell'ın görevine devam ettiği resmi olarak teyit ediliyor.

POWELL'IN NE KADAR GÖREV SÜRESİ KALDI?

Jerome Powell, FED Yönetim Kurulu'na ilk olarak 2012 yılında ABD Başkanı Barack Obama tarafından aday gösterildi ve ABD Senatosu'nun onayıyla göreve başladı. 2018 yılında Trump tarafından FED Başkanlığı'na aday gösterilen Powell, yine senato onayıyla görevini sürdürdü.

Powell'ın FED Başkanlığı ikinci dönemi ise 21 Kasım 2021'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından onaylandı. FED başkanlarının görev süresi genellikle 4 yıl olarak belirleniyor. Bu kapsamda Powell'ın ikinci döneminin 2025 yılında sona ermesi bekleniyor.