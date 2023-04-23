Fazıl Say 100. yıl marşı DİNLE! Fazıl Say 100.yıl marş sözleri neler? Fazıl Say yüzüncü yıl marş sözleri!
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Ünlü piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı marşı twitter hesabında paylaştı. Fazıl Say'ın hazırladığı 100.yıl marşın sözü araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Fazıl Say 100. yıl marşı DİNLE!
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı. Ünlü piyanistin paylaşımı sonrasında 100.yıl marş sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Fazıl Say'ın hazırladığı 100.yıl marş merak konusu oldu. Fazıl Say 100. yıl marşı DİNLE! Fazıl Say 100.yıl marş sözleri! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Fazıl Say 100. YIL MARŞI!
FAZIL SAY 100.YIL MARŞ SÖZLERİ NELER?
Ver ver ver ver
Ver elini
Ver ver elini
Yıkalım karanlığı
Gel küçük sevinçler
duyalım kedere inat
Gökyüzünden sevgiden
söz edelim
Türküler söyleyelim
Aksın dolsun yüreğimize
Yarınların ışığı
Daha ne bekliyorsun
Ver ver ver ver ver elini
Göğün mavi şimşeği
Atamın gözlerinde
Toprak gülsün, gök tutuşsun
Güneş yansın, dönsün dünya
Daha daha, nice nice yüzyıllara
Dönsün dünya
FAZIL SAY 100.YIL MARŞI DİNLE!
Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı. Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilmiştir.