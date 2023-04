Fazıl Say 100. yıl marşı DİNLE! Fazıl Say 100.yıl marş sözleri neler? Fazıl Say yüzüncü yıl marş sözleri!

Ünlü piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. yılı için hazırladığı marşı twitter hesabında paylaştı. Fazıl Say'ın hazırladığı 100.yıl marşın sözü araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Fazıl Say 100. yıl marşı DİNLE!

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı. Ünlü piyanistin paylaşımı sonrasında 100.yıl marş sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Fazıl Say'ın hazırladığı 100.yıl marş merak konusu oldu. Fazıl Say 100. yıl marşı DİNLE! Fazıl Say 100.yıl marş sözleri! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Fazıl Say 100. YIL MARŞI!

FAZIL SAY 100.YIL MARŞ SÖZLERİ NELER?

Ver ver ver ver

Ver elini

Ver ver elini

Yıkalım karanlığı

Gel küçük sevinçler

duyalım kedere inat

Gökyüzünden sevgiden

söz edelim

Türküler söyleyelim

Aksın dolsun yüreğimize

Yarınların ışığı

Daha ne bekliyorsun

Ver ver ver ver ver elini

Göğün mavi şimşeği

Atamın gözlerinde

Toprak gülsün, gök tutuşsun

Güneş yansın, dönsün dünya

Daha daha, nice nice yüzyıllara

Dönsün dünya

FAZIL SAY 100.YIL MARŞI DİNLE!

Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı. Sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kaydedilmiştir.