Ünlü sanatçı Fatih Ürek Bodrum'daki 5 katlı villasını satışa çıkarmasının ardından, Fatih Ürek Bodrum'daki evi ne kadar sorusu gündeme geliyor. Yoğun bir iş temposunu bulunan ve yaz aylarını Bodrum'da geçiren sevilen sanatçı Fatih Ürek, evini satma kararı aldı. Peki, Fatih Ürek Bodrum'daki evi ne kadar? Fatih Ürek 5 katlı villasını satışa çıkardı!

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Fatih Ürek, Bodrum'daki evini satma kararı aldı. Fatih Ürek Bodrum'daki evi ne kadar olduğu merak ediliyor. Fatih Ürek Bodrum'daki evi ne kadar? Fatih Ürek 5 katlı villasını satışa çıkardı! Detaylar haberimizdedir…

FATİH ÜREK BODRUM'DAKİ EVİ NE KADAR?

Yoğun bir iş temposunu bulunan ve yaz aylarını Bodrum'da geçiren sevilen sanatçı Fatih Ürek, 5 katlı malikanesini satma kararı aldı. Bodrum'un girişindeki malikanesinin artık kendisine büyük geldiğini söyleyen sanatçı evin değerinin 102 milyon olduğunu duyunca kulaklarına inanamadı.

"BU EVİ BİR TAKIM KUMPASLARLA ALMAK ZORUNDA KALDIM"

Evin yıllık masrafının fazla olduğunu belirten Ürek, sözlerine şöyle devam etti: "Bu evin masrafı da çok ben her sene 100-200 bin lira harcıyorum. Satılırsa çalışmam otururum, keyfi işlere giderim. Çünkü artık çok yoruldum. İstanbul'da kalacağımı zannetmiyorum. Bodrum'da her yere ev yapmışlar ama orada altyapı yok. Ben bu isteyerek almadım. Bir takım kumpaslarla almak zorunda kaldım. İki kere evin parasını ödedim. Çok uğraştırdı beni ve ben buranın parasını alın teriyle ödedim. Ben malımı satmayı sevmem ama küçülmek zorundayım."