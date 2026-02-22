Haberler

Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği

Eyyübiye Belediyesi'nden Türkiye'de bir ilk: 400 yetim aileye kurbanlık koç desteği
Güncelleme:
Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Belediyesi, Türkiye'de örneği az rastlanan bir projeye imza attı. Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla ilçedeki 400 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye kurbanlık koç ile nakdi kesim desteği sağlanıyor.

  • Eyyübiye Belediyesi, 400 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye kurbanlık koç dağıttı.
  • Belediye, her aileye 2 bin TL nakdi kesim desteği sağladı.
  • Eyyübiye Belediyesi, Ramazan ayında günlük 3 bin aileye sıcak yemek ve 25 bin aileye gıda kolisi ulaştırıyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışında çıtayı yükselterek Türkiye'de örneği az rastlanan bir projeye imza attı. Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, ilçedeki 400 yetim ve ihtiyaç sahibi aileye kurbanlık koç ile nakdi kesim desteği sağlanıyor.

HEM KURBANLIK HEM NAKİT DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ihtiyaç sahiplerine ulaşılması" yönündeki hassasiyeti doğrultusunda hareket eden Eyyübiye Belediyesi, Ramazan ayında gönüllere dokunuyor. Projenin ilk etabında temin edilen 400 küçükbaş hayvan, bizzat Başkan Mehmet Kuş tarafından ailelerin kapılarına kadar götürülerek teslim edildi.

2 BİN TL'LİK NAKDİ YARDIM

Belediye, sadece hayvan desteğiyle sınırlı kalmayarak, ailelerin kesim masraflarını karşılayabilmeleri adına her aileye 2 bin TL nakdi yardımda bulundu. Teslimat sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ileten Başkan Kuş, vatandaşların Ramazan sevincine ortak oldu.

SOSYAL YARDIMLARDA "EYYÜBİYE MODELİ"

Dağıtım töreninde açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kuş, yedi yıldır kesintisiz sürdürdükleri sosyal destek çalışmalarını bu yıl daha da genişlettiklerini vurguladı. Kuş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayı boyunca iftar çadırı kuruldu, sadece gıda değil, her alanda vatandaşımızın yanındayız. 400 ailemize kurbanlık koçlarını teslim ederek et ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunun yanı sıra günlük 3 bin aileye sıcak yemek, 25 bin aileye gıda kolisi ulaştırıyoruz. Sahadayız, milletimizin hizmetindeyiz."

Başkan Kuş'un sosyal belediyecilik hizmetleri ilçe halkı tarafından takdir ediliyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
