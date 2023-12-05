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Eyvah Eyvah filmi oyuncuları! Eyvah Eyvah ne zaman çekilmiştir? Eyvah Eyvah filmi konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah özeti!

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Eyvah Eyvah filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Eyvah Eyvah konusu, özeti ve Eyvah Eyvah oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Eyvah Eyvah filminin detayları…

Eyvah Eyvah filmi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. İzleyenleri ekrana bağlayan Eyvah Eyvah filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Eyvah Eyvah filmini izleyecek olanların merak ettiği Eyvah Eyvah konusu nedir, Eyvah Eyvah oyuncuları kimler ve Eyvah Eyvah özeti gibi konuları inceliyoruz.

EYVAH EYVAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

İlk filmde aşık olduğu kızı (Özge Borak Şakrak) istemek için Firuzan ile (Demet Akbağ) Geyikli'ye doğru yola çıkan Hüseyin'i (Ata Demirer), Eyyvah Eyvah 2'de de binbir macera bekliyor! Firuzan'ın birkaç günlük ziyareti Kuzey Ege'de uzun bir maceraya dönerken, Hüseyin'in Müjgan'a kavuşup kavuşamayacağının cevabı da bu maceraya bağlı. Filmin çekimlerinin tamamı Kuzey Ege'de, Çanakkale, Geyikli ve Bozcaada'da yapılıyor.

EYVAH EYVAH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Hakan Algül

Oyuncular:Ata Demirer, Demet Akbağ, Özge Borak, Salih Kalyon, Tanju Tuncel

Tür: Komedi

Osman Demir
Osman Demir
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