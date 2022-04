Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?

Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünün ardından araştırılmaya başladı. ATV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm fragmanı izle! Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm özeti! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? ATV Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm izle! Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragman izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm fragmanı haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Aziz, beş yıl sonra uyandığında karısının, en yakın arkadaşıyla evlenmiş olduğunu öğrenir. Üstelik Aziz'in yaptığı kaza, sadece kendi hayatını karartmamış, Efe ve Hande'nin hayatını da altüst etmiştir. Kazanın arkasındaki gerçeğin peşine düşen Azra ve Efe, kendilerini zorlu bir boşanma davasının içinde bulurlar. Sırlarla dolu bu büyük davaya Çolpan, Cevher'in de dahil olması işleri iyice zorlaştırır. Evlendiği gün, düğün organizatörü tarafından şantajla dolandıran Tunç, soluğu Sanem ve Bora'nın yanında alır. Sanem ve Bora yeni müvekkillerinin davasını çözmeye çalışırken, Çolpan tarafından görevlendirilen Yalın'ın peşlerinde olduğundan habersizdir. Bu dava Sanem ve Bora'nın hayatını tamamen değiştirerek, artık "kendilerini" çözülmesi gereken bir dava haline getirecektir. Aklı ve yüreği arasında sıkışan Efe, girdiği yol ayrımında Azra'yı en zayıf noktasından vurarak, hiç beklemediği bir anda onu derinden sarsar.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evlilik Hakkında Her Şey 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY KONUSU NEDİR?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

