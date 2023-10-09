Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim 2023 Euro satış fiyatı! Euro- Dolar Kuru ne kadar oldu?
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9 Ekim 2023 tarihinde Euro ve Dolar kuru ne kadar olduğu merak ediliyor. Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 9 Ekim 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Ekim 2023 Euro satış fiyatı!
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Euro 29,22'ye alıcı buluyor.
Dolar saat 10.00 itibarıyla 27,70'den işlem görüyor.
Sterlin ise 33,78'den alıcı buluyor.
Küresel piyasalar İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların getirdiği tedirginlikle haftaya negatif bir seyirle başlarken, gözler bölgeden gelecek haber akışına çevrildi. Geçen hafta, enflasyon ve resesyon ikileminin yeniden varlık fiyatları üzerinde etkili olduğu dikkati çekerken, hafta sonu artan jeopolitik riskler özellikle emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı. Buna göre, Brent petrolün varil fiyatı geçen haftayı yüzde 8,7'lik düşüşle kapatmasına karşın, yeni haftaya yüzde 3,4 yükselişle 86,8 dolardan başladı.