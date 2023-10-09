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Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 9 Ekim 2023 Euro satış fiyatı! Euro- Dolar Kuru ne kadar oldu?

9 Ekim 2023 tarihinde Euro ve Dolar kuru ne kadar olduğu merak ediliyor. Euro bugün ne kadar olduğu ve canlı döviz kuru araştırılırken EURO kaç TL merak ediliyor. Euro güncel kuru ne kadar olduğu ve Euro kaç TL? 9 Ekim 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 9 Ekim 2023 Euro satış fiyatı!