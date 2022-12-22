Sürekli artış ve düşüş yaşayan Euro kurunun güncel fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Arama motorlarında ise Euro 20 TL oldu mu, Euro kuru yükseldi mi? Soruları sık sık vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Euro 20 TL oldu mu, Euro kuru yükseldi mi? 22 Aralık GÜNCEL Euro kuru ne kadar? Bugün Euro kaç TL oldu?

Euro kurundaki yaşanan dalgalanmalar sebebiyle vatandaşlar Euro 20 TL oldu mu, Euro kuru yükseldi mi? 22 Aralık GÜNCEL Euro kuru ne kadar? Sorularına yanıt arıyor. Arama motorlarında ise Euro 20 TL oldu mu, Euro kuru yükseldi mi? 22 Aralık GÜNCEL Euro kuru ne kadar? Bugün Euro kaç TL oldu? soruları aratılıyor. Döviz kurlarındaki değişimler vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

EURO 20 TL OLDU MU, EURO KURU YÜKSELDİ Mİ?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi kararı ve 2023'te geçerli olacak asgari ücret zammına kilitlenen piyasada euro 19,90 TL'ye, dolar da 18,68 TLkadar yükseldi. Ancak euro bu seviyede tutunamadı ve 19,86 TL'ye geriledi.

22 ARALIK GÜNCEL DOLAR KURU NE?

Bugün 22 Aralık 2022 tarihinde güncel Euro kuru 19,8470 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 15:33 güncel kuruna göre EURO alış fiyatı 19,8470 TL ve satış fiyatı ise 19,8607 TL oldu.