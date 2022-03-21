Esra Bilgiç kimdir? Esra Bilgiç hayatı ve biyografisi! Esra Bilgiç kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Esra Bilgiç merak konusu oldu. İşte Esra Bilgiç hakkında merak edilen Esra Bilgiç kimdir, Esra Bilgiç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ESRA BİLGİÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 14 Ekim 1992

29 yaşında

Ankara

2014-2019 arası 5 sezon yayımlanan TRT 1'in başarılı dizisi Diriliş Ertuğrul ile oyunculuk kariyerine adım atan Bilgiç, dizide Engin Altan Düzyatan ve Hülya Darcan gibi isimlerle başrolde yer aldı. Dizide 4 sezon boyunca Halime Hatun karakterini canlandırarak dünyanın pek çok ülkesinden hayran kitlesi edinen oyuncu, performansıyla Sosyal Farkındalık Ödülleri: En İyi Kadın Dizi Oyuncusu ve Anadolu Medya Ödülleri: Yılın Dizi Oyuncusu ödüllerini kazandı.

2018-2021-2022: Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar

Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra, erken final yapan Bir Umut Yeter dizisinde 6 bölüm Derya Akar rolünü canlandırdı. Bir senelik aranın ardından, ekranlara dönerek 2020-2021 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Ramo dizisinin başrolünde Sibel Kaya karakterini canlandırdı. 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisinde 16 bölüm Gülfem Paşazade karakterini canlandırdı.

2022-: Süslü Korkuluk

Kanunsuz Topraklar dizisinin final yapmasından kısa bir süre sonra, Netflix'te yayınlanmaya başlayacak olan Çağatay Ulusoy ile başrollerini paylaşacağı Süslü Korkuluk dizisiyle anlaştı. Dizide, Esvet rolüne hayat verecek.

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