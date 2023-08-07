Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, duygu dolu bir mesaj yayımladı. Damla Koray, "Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun." ifadelerini kullandı. Peki, Erkin Koray'ın kızı Damla Koray kimdir

ERKİN KORAY'IN KIZI DAMLA KORAY KİMDİR?

Doğum tarihi: Kanada

Amcası/Dayısı: Korkut Koray

Büyükanneleri ve Büyükbabaları: Vecihe Koray, Enver Koray

Ebeveynleri: Erkin Koray