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Erkin Koray'ın kızı Damla Koray kimdir?

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82 yaşında hayata gözlerini yuman usta sanatçı Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, duygu dolu bir veda mesajı yayımladı. Damla Koray veda mesajı herkesi duygulandırdı. Peki, Erkin Koray'ın kızı Damla Koray kimdir?

Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, duygu dolu bir mesaj yayımladı. Damla Koray, "Ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan 'canlar', güzel enerjimizi sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet. Dilerim bu dünyada bulamadığın barış ve huzuru, başka bir dünyada bulursun." ifadelerini kullandı. Peki, Erkin Koray'ın kızı Damla Koray kimdir

ERKİN KORAY'IN KIZI DAMLA KORAY KİMDİR?

Doğum tarihi: Kanada

Amcası/Dayısı: Korkut Koray

Büyükanneleri ve Büyükbabaları: Vecihe Koray, Enver Koray

Ebeveynleri: Erkin Koray

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Erkin Koray 3. Sayfa Gündem Magazin Kültür Sanat Haberler

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