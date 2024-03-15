Erdal Çiftci kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Erdal Çiftci kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Erdal Çiftci kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Erdal Çiftci kimdir? Memleket Partisi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Erdal Çiftci nereli? Detaylar haberimizdedir…

ERDAL ÇİFTCİ KİMDİR?

Erdal Çiftci, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.