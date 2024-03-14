Enes Erdönmez kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Enes Erdönmez kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Enes Erdönmez kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Enes Erdönmez kimdir? Memleket Partisi Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayı Enes Erdönmez nereli? Detaylar haberimizdedir…

ENES ERDÖNMEZ KİMDİR?

Enes Erdönmez, 01 Aralık 2003 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Lise eğitimini Eskişehir Çağfen Koleji'nde tamamlamıştır. Şu anda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisidir. İş hayatını, ortağı olduğu yatırım şirketinde yatırım danışmanı olarak sürdürmektedir. Ayrıca, Memleket Partisi'nden 28. dönem milletvekili adayı olmuştur.

Enes Erdönmez, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.