Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları yattı mı, Şubat ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?
Gündem Haberleri
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle emekli maaş ödemeleri şubat ayında erken yatacak. Emekli maaşların ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları yattı mı, Şubat ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?
2023 şubat ayı emekli ödeme tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Memur maaşları deprem felaketi nedeniyle erken ödenmişti. Şimdi ise gözler emekli maaşı ödemelerine çevrildi. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları yattı mı, Şubat ayı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte detaylar haberimizde...
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
4/a (SSK) sigortalıları ve hak sahiplerinin 17-26 Şubat 2023 tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 14-15-16 Şubat 2023
4/b (BAĞ-KUR) sigortalılar ve hak sahiplerinin 25-28 Şubat 2023 tarihleri arasında alacakları gelir ve aylıklar 16-17 Şubat 2023 tarihleri arasında ödenecek.
SSK aylıklarından;
-17,18,19,20 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 14 Şubat
-21,22,23,24 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 15 Şubat
-25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta
BAĞ-KUR aylıklarından;
-25 ve 26 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 16 Şubat
-27 ve 28 Şubat 2023 tarihlerinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta ödenecektir."