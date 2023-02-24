Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları yattı mı, Şubat ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle emekli maaş ödemeleri şubat ayında erken yatacak. Emekli maaşların ne zaman yatacağını merak eden vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları yattı mı, Şubat ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?