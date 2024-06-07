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Aile Destek Programı ödemesi alanlara müjde! Paralar bayram dolayısıyla hesaplara erken yatacak

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2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı kapsamında dar gelirli ailelere 850 ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda yardım yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla ödemelerin öne çekildiğini ve toplamda 4 milyar TL ödeme yapılacağını duyurdu.

2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi aileler 24 ay boyunca hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen farklı yardım tutarları ile aylık periyotta destekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çektiklerini belirterek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

"BUGÜN İTİBARIYLA 4 MİLYAR TL ÖDEME YAPACAĞIZ"

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla önce çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuştu.

"BUGÜNE KADAR 84 MİLYAR LİRALIK YARDIM YAPILDI"

Bakan Göktaş, kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini kaydederek, büyüyen ve gelişen Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaşmaya devam ettiklerini söyledi. Öte yandan bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 84,3 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.

"AYRIM YAPMADAN ADİL HİZMET İLE ULAŞIYORUZ"

Bakanlık olarak gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" diye konuştu.

Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Mahinur Özdemir Göktaş Kurban Bayramı Türkiye Yaşam Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

YalancıSavar:

Bnce eski sisteme dönün kardeşim. Bir dönem Başbakan: Şimdi bunlar gider kurban alır parayı kurbana yatırırlar' deyu maaşları bayram sonrasına bırakmışlardı... Bu şekilde birçoğumuz mağdur olacak Ama maalesef bunu hak eden çok insan da var.

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