Ramazan Bayramı yaklaşırken, emekliler kendilerine verilecek ikramiyeyi bekliyor. Bu kapsamda ikramiyenin ne zaman verileceği ve tutarı merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatırılacak? Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar? Bakan Işıkhan tarih verdi! İşte ayrıntılar...

İKRAMİYELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği tarihi verdi. Bakan Işıkhan "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır" açıklamasını yaptı. 4 (a) (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanlardan ödeme günü ayın 17 ve 18'i olanlara 2 Nisan'da, 19, 20, 21, 22'si olanlara 3 Nisan'da, 23, 24, 25, 26'sı olanlara ise 4 Nisan tarihinde ödeme yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında her ayın 1 ile 5'i arasında aylık alanların ödeme günü; 1 ve 2 olanlara 2 Nisan, 3, 4 ve 5 olanlara aylıkları ile birlikte aynı günde olmak üzere 3-5 Nisan tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin lira olacağını açıklamıştı. Haberi Giresun'daki miting sırasında duyuran Erdoğan, "Önce 1000 lira olan bayram ikramiyesini evvela 1100 liraya, sonra 2 bin liraya çıkardık. Önümüzdeki bayramda bu rakamı yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselteceğiz. Ülkemizde emekli maaşı alan, vefat edenlerin hak sahipleriyle birlikte 16 milyon kişi var. Yapılan her bir iyileştirmenin bütçeye maliyetini buna göre düşündüğümüzde karşımızdaki tablo çok daha iyi anlaşılacaktır. Bizim asıl amacımız ekonomide gerçek ve kalıcı refah artışını sağlayacak güçlü bir altyapı kurmaktır. Hayat pahalılığı sorununu çözdüğümüzde diğer alanlarda çok daha hızlı yol alabileceğimiz bir iklime sahibiz." demişti.