Haberler

El Bilal Toure gol izleme linki var mı (Beşiktaş Fenerbahçe)?

El Bilal Toure gol izleme linki var mı (Beşiktaş Fenerbahçe)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma saat 20.00'de başladı ve şu anda Beşiktaş, rakibi karşısında 1-0 üstün durumda. Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayımlanıyor. Peki, El Bilal Toure'nin attığı golü izlemek isteyenler için gol videosu bağlantısı varmı?

Bir diğer ifadeyle, Süper Lig'in 11. hafta derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen maçta ilk golü Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure kaydetti. Karşılaşmanın canlı yayını beIN Sports 1'de izlenebiliyor. Futbolseverler ise "El Bilal Toure gol izleme linki" arayışında.

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Derbi karşılaşmasında düdüğü Ali Yılmaz çalıyor. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev alıyor.

El Bilal Toure gol izleme linki var mı (Beşiktaş Fenerbahçe)?

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 22 puan topladı ve haftaya 3. sırada girdi. Fatih Karagümrük maçının ardından Gaziantep FK deplasmanından da galip ayrılan sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez üst üste iki lig galibiyeti aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden de üç puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 17 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal, taraftarı önünde oynayacağı derbide kazanarak son haftalardaki olumsuz tabloyu tersine çevirmek istiyor.

El Bilal Toure gol izleme linki var mı (Beşiktaş Fenerbahçe)?

MAÇIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Gabriel, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, El Bilal, Rafa Silva.

El Bilal Toure gol izleme linki var mı (Beşiktaş Fenerbahçe)?

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri.

El Bilal Toure gol izleme linki var mı (Beşiktaş Fenerbahçe)?

EL BİLAL TOURE'NİN GOLÜ

El Bilal Toure'nin ağları havalandırdığı pozisyon, maçın en dikkat çekici anlarından biri oldu. Golün tekrarını ve maçtaki diğer önemli anları beIN Sports yayın platfosoğrmları üzerinden izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Leyla ile Mecnun'un çekildiği ikonik ev satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Efsane dizideki ikonik ev satışta! İstenen rakam dudak uçuklattı
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yoldan geçenlere dehşet yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar

Yoldan geçenlere dehşeti yaşattı! Adım adım izleyerek yakaladılar
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...

G.Saray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi tahmini: Yüzde 78 ihtimalle...
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.