El Bilal Toure gol izleme linki var mı (Beşiktaş Fenerbahçe)?

Bir diğer ifadeyle, Süper Lig'in 11. hafta derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen maçta ilk golü Beşiktaş'ın yeni transferi El Bilal Toure kaydetti. Karşılaşmanın canlı yayını beIN Sports 1'de izlenebiliyor. Futbolseverler ise "El Bilal Toure gol izleme linki" arayışında.

MAÇIN HAKEMİ ALİ YILMAZ

Derbi karşılaşmasında düdüğü Ali Yılmaz çalıyor. Yılmaz'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapıyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev alıyor.

TAKIMLARIN LİGDEKİ DURUMU

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 22 puan topladı ve haftaya 3. sırada girdi. Fatih Karagümrük maçının ardından Gaziantep FK deplasmanından da galip ayrılan sarı-lacivertliler, teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ilk kez üst üste iki lig galibiyeti aldı. Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinden de üç puanla dönerek zirve takibini sürdürmeyi amaçlıyor.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 17 puanla 4. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal, taraftarı önünde oynayacağı derbide kazanarak son haftalardaki olumsuz tabloyu tersine çevirmek istiyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Gabriel, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, El Bilal, Rafa Silva.

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, İsmail, Asensio, Kerem, Nene, En-Nesyri.

EL BİLAL TOURE'NİN GOLÜ

El Bilal Toure'nin ağları havalandırdığı pozisyon, maçın en dikkat çekici anlarından biri oldu. Golün tekrarını ve maçtaki diğer önemli anları beIN Sports yayın platfosoğrmları üzerinden izleyebilirsiniz.