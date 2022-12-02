Dünya Kupası Son 16 tek maç mı, çift maç mı? Dünya kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?

Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nda oynanan ilk 32 karşılaşmada toplam 81 gol atılırken, maç başına 2,53'lük gol ortalaması yakalandı. Gurup maçlarının sona ermesinin ardından futbol severlerin gözleri son 16 turunda .Peki, Dünya kupası Son 16 tek maç mı, çift maç mı? Dünya kupası tur eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya kupası son 16 turu müsabakaları ne zaman oynanacak? İşte tüm merak edilenler...