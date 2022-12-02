Dünya Kupası Son 16 tek maç mı, çift maç mı? Dünya kupası son 16 turu maçları ne zaman oynanacak?
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Dünya Kupası maçları tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nda oynanan ilk 32 karşılaşmada toplam 81 gol atılırken, maç başına 2,53'lük gol ortalaması yakalandı. Gurup maçlarının sona ermesinin ardından futbol severlerin gözleri son 16 turunda .Peki, Dünya kupası Son 16 tek maç mı, çift maç mı? Dünya kupası tur eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya kupası son 16 turu müsabakaları ne zaman oynanacak? İşte tüm merak edilenler...
2022 Katar Dünya Kupasındason 16 eşleşmeleri netlik kazandı. Grup maçları ardından takımlar turda yerini aldı. Son 2 bilet bugün H ve G gruplarından çıkacak. Dünya Kupası son 16 turu maçları için heyecan dorukta. Fikstür netleşmeye başladı. 3 Aralık Cumartesi günü başlayacak tur maçları futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Peki, Dünya kupası Son 16 tek maç mı, çift maç mı? Dünya kupası tur eşleşmeleri nasıl olacak? Dünya kupası son 16 turu müsabakaları ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...
Dünya Kupası son16 turu maçları tek maç üzerinden oynanmaktadır. 16 takım tek maç sonucuna göre çeyrek finale yükselecektir.
Son 16 turu maçları, 3 Aralık Cumartesi günü Hollanda-ABD müsabakasıyla başlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu maçları, 3-6 Aralık'ta yapılacak. A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Son 16 turu müsabakalarını kazanan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
2022 Dünya Kupası son 16 turu eşleşmeleri A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarında ilk 2 sırada yer alan ülkelerin çapraz eşleşmeler sonucu oluşacak. Son 16 turunda kazanan ülkeler çeyrek finale yükselecek.
- Hollanda - ABD
- İngiltere - Senegal
- Arjantin - Avustralya
- Fransa - Polonya
- Japonya - Hırvatistan
- Fas - İspanya
- 20 Kasım Pazar: Katar - Ekvador
- 21 Kasım Pazartesi: Senegal - Hollanda, İngiltere - İran, ABD - Galler
- 22 Kasım Salı: Arjantin - Suudi Arabistan, Meksika - Polonya, Fransa - Avustralya, Danimarka - Tunus
- 23 Kasım Çarşamba: İspanya - Kosta Rika, Almanya - Japonya, Belçika - Kanada, Fas - Hırvatistan
- 24 Kasım Perşembe: Brezilya - Sırbistan, İsviçre - Kamerun, Portekiz - Gana, Güney Kore - Uruguay
- 25 Kasım Cuma: İngiltere - ABD, Galler - İran, Katar - Senegal, Hollanda - Ekvador
- 26 Kasım Cumartesi: Fransa - Danimarka, Tunus - Avustralya, Arjantin - Meksika, Polonya - Suudi Arabistan
- 27 Kasım Pazar: Belçika - Fas, Hırvatistan - Kanada, İspanya - Almanya, Japonya - Kosta Rika
- 28 Kasım Pazartesi: Portekiz - Uruguay, Güney Kore - Gana, Brezilya - İsviçre, Kamerun - Sırbistan
- 29 Kasım Salı: Hollanda - Katar, Ekvador - Senegal, Galler - İngiltere, İran - ABD
- 30 Kasım Çarşamba: Polonya - Arjantin, Suudi Arabistan - Meksika, Tunus - Fransa, Avustralya - Danimarka
- 1 Aralık Perşembe: Japonya - İspanya, Kosta Rika - Almanya, Hırvatistan - Belçika, Kanada - Fas
- 2 Aralık Cuma: Kamerun - Brezilya, Sırbistan - İsviçre, Güney Kore - Portekiz, Gana - Uruguay
- 3 Aralık Cumartesi: A Grubu 1.si - B Grubu 2.si || C Grubu 1.si - D Grubu 2.si
- 4 Aralık Pazar: D Grubu 1.si - C Grubu 2.si || B Grubu 1.si - A Grubu 2.si
- 5 Aralık Pazartesi: E Grubu 1.si - F Grubu 2.si || G Grubu 1.si - H Grubu 2.si
- 6 Aralık Salı: F Grubu 1.si - E Grubu 2.si || H Grubu 1.si - G Grubu 2.si
- 9 - 17 Aralık Yarı Final Maçları
- 18 Aralık Pazar: Final Maçı