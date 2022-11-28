Dünya Kupası Aboubakar GOL izle! Aboubakar golü izle! Aboubakar Dünya Kupası golü HD izle! Aboubakar Kamerun maçı golünü izleme linki!

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DÜNYA KUPASI ABOUBAKAR GOL İZLE!

Senegal-Sırbistan maçında 55. dakikada oyuna giren Aboubakar, 10 dakikada karşılaşmanın kaderini değiştirdi. Ülkesi 3-1 gerideyken oyuna sürülen eski Beşiktaşlı, 64'te harika bir gol attı, 66'ta da asist yaptı. Aboubakar, Dünya Kupası'nda oyuna girdikten sonra hem gol hem asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu. 64'üncü dakikada savunma arkasına sarkan yıldız golcü, rakip savunmacıyı ve kaleciyi feyke yatırıp topu ağlarla buluşturdu. Aboubakar, iki dakika sonra da Moting'e asist yaptı. Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, sonradan girdiği bir Dünya Kupası maçında hem gol atan hem de asist yapan ilk Afrikalı oyuncu oldu.