Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 31 Aralık'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri!

Dün gece deprem oldu mu? sorusu araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Az önce deprem nerede oldu son dakika! Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu?

DÜN GECE DEPREM OLDU MU?

31 Aralık 2023 tarihinde Türkiye'de birkaç deprem daha meydana geldi. Bu depremler de genellikle düşük büyüklükte olup, derinlikleri değişkenlik göstermektedir. İşte o depremlerden bazıları:

TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA): 30 Aralık 2023 tarihinde saat 08:05:09'da meydana gelen depremin büyüklüğü 1.2, derinliği 3.5 kilometre olarak kaydedilmiştir.

KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS): 30 Aralık 2023 tarihinde saat 08:04:25'te meydana gelen depremin büyüklüğü 1.3, derinliği 4.6 kilometre olarak kaydedilmiştir.

ERMENISTAN: 30 Aralık 2023 tarihinde saat 07:58:12'de meydana gelen depremin büyüklüğü 3.3, derinliği 5.0 kilometre olarak kaydedilmiştir.

DOGANALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA): 30 Aralık 2023 tarihinde saat 07:48:04'te meydana gelen depremin büyüklüğü 2.1, derinliği 6.6 kilometre olarak kaydedilmiştir.