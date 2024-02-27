Üye Girişi
Haberler

Dubai'ye Türklerden Yoğun İlgi

Güncelleme:

Hizmet verdiği her alanda, mükemmeliyetçi, güvenilir, global ve lider bir marka olma amacı taşıyan Doku Clinic, güvenli, steril ve hayat değiştiren operasyonlar ile hastalarına ihtiyaçları olan her şeyi sunmaya devam ediyor.

eVize ile Aylık 40bin yolcu kapasitesine ulaşıldı Son yıllarda, Avrupa ve Amerika'nın Türk vatandaşlarına yönelik sıkılaştırdığı vize politikaları, pek çok kişiyi alternatif destinasyon arayışına itti. Bu süreçte, Dubai gibi dinamik şehirler, Türklerin yeni gözdesi haline geldi. Dubai, sunduğu çeşitlilik ve fırsatlarla, Türk vatandaşlarını kendine çekmeyi başardı.

Dubai'nin bu popülerliğini fark eden DVA ( DUBAİ VİZE AL ) HOI Health Turizm A.Ş., Türk vatandaşlarına yönelik özel hizmetler sunuyor. Şirket, Dubai'ye özel olarak hazırlanan seyahat planlaması, otel ve transfer hizmetleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca, oturum ve çalışma izni başvurularında da danışmanlık hizmeti veriyor.

Dubai'nin, sadece iş dünyasına değil, turizm açısından da Türk vatandaşlarına sunduğu imkanlar dikkat çekici. Alışveriş merkezleri, lüks oteller, mimari yapılar ve çöl safarileri gibi birçok etkinlikle, Dubai her zevke hitap ediyor. DVA'nın operasyonel desteğiyle, Türk vatandaşları, Dubai'de güvenli ve konforlu bir deneyim yaşayabiliyor.

İstanbul, Ataköy Towers'daki ofisinde müşterilerini ağırlayan DVA, Dubai'deki seyahatler için vizeden otel rezervasyonlarına, şehir turlarından transfer hizmetlerine kadar ihtiyaç duyulan her türlü organizasyonu sağlıyor. Böylece, Türk vatandaşları, Dubai'deki zamanlarını tam anlamıyla keşfetme ve tadını çıkarma fırsatı buluyor.

Avrupa ve Amerika'nın kısıtlı vize politikaları karşısında, Dubai'nin sunduğu fırsatlar ve DVA'nın kaliteli hizmet anlayışı, Türk vatandaşları için cazip bir alternatif oluşturuyor. DVA'nın sunduğu bu ayrıcalıklı hizmetlerle, Dubai, Türkler için sadece bir tatil destinasyonu olmanın ötesinde, bir keşif ve deneyim diyarı haline geliyor.

Haberler.com Haber Merkezi / Senem Zafer - Genel

Dubai Tatil Haberler

Bakmadan Geçme

28 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? Son mesajı neydi? Gazze'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD'li asker kim? son mesajı neydi? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 27 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Depremin büyüklüğü ne? SON DAKİKA | Deprem mi oldu? Deprem nerede hissedildi? Mehmet Hilmi Güler kimdir? AK Parti Ordu Belediye Başkan adayı Mehmet Hilmi Güler kimdir, kaç yaşında? Çanakkale'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Çanakkale'de kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi Yakup Üçüncüoğlu kimdir? AK Parti Sinop Belediye Başkan adayı Yakup Üçüncüoğlu kimdir? Mehmet Yarka kimdir? AK Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Mehmet Yarka kaç yaşında, nereli? Muhammed Salih Karaynir kimdir? HÜDA PAR Kırklareli Belediye Başkan Adayı Muhammed Salih Karaynir kaç yaşında, nereli? Annesinin başını sokağa atan Ali Sayan ne ceza aldı? Savunmasında ne dedi? Özgür Özel'in memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine kaç kişi katıldı? Fırat Görgel kimdir? AK Parti Kahramanmaraş Belediye Başkan adayı Fırat Görgel kimdir? Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? Ramazan ayında çekilecek tesbihler ve zikirler 2024!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title