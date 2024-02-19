DOLAR NE KADAR? 19 Şubat Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
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DOLAR KAÇ TL?
Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8700 seviyesinden işlem görüyor.
EURO KAÇ TL?
Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 33,3050'den satılıyor.
STERLİN NE KADAR?
Sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 38,9720'den satılıyor.