Üye Girişi
Haberler

DOLAR NE KADAR? 19 Şubat Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

Güncelleme:

Dolar ne kadar oldu ve güncel döviz kuru ne kadar sorusu her gün gündemde gelmeye devam ediyor. 19 Şubat 2024 dolar ne kadar, kaç TL oldu ve 1 dolar kaç ne kadar merak ediliyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Şubat 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Şubat 2024 dolar kaç TL?

Dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu merak ediliyor. Güncel döviz kuru fiyatlarını takip etmek için haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Şubat 2024 dolar kaç TL? sorularına yanıt aranıyor. Merak edilen dolar kaç TL ve 1 dolar ne kadar olduğu araştırılıyor. Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 19 Şubat 2024 dolar kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8700 seviyesinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 33,3050'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 38,9720'den satılıyor.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

Sterlin Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title