DOLAR NE KADAR? 19 Şubat Dolar ne kadar oldu, kaç TL?

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DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8700 seviyesinden işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 yükselişle 33,3050'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 38,9720'den satılıyor.