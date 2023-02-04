Ekranların sevilen dizisi Dokuz Oğuz bugün 2. bölüm ile Fox TV'de yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, fragman bugün yayınlanır mı araştırması yapılıyor. Peki, Dokuz Oğuz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölümde neler olacak? Dokuz Oğuz dizisi son bölümde neler oldu? Dokuz Oğuz yeni bölüm fragmanı bugün çıkar mı? İşte detaylar...

Dokuz Oğuz, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın üstlendiği, senaryosunu Süleyman Çobanoğlu ve Gül Güzelkaya'nın kaleme aldığı aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dokuz Oğuz 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dokuz Oğuz yeni bölümde neler olacak? Dokuz Oğuz dizisi son bölümde neler oldu?

DOKUZ OĞUZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dokuz Oğuz dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

DOKUZ OĞUZ 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dokuz Oğuz bugün 2. bölüm ile ekranlara geliyor. Dizinin bitmesinin ardından 3. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman gelince detayları paylaşacağız.

DOKUZ OĞUZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yüzbaşı Batur Karanlık'ın karşısına çıkan gizemli genç kadına karşı şüpheleri artarken timin karargâhla da iletişimi kesilmiştir. Oğuz Timi şimdi Türk obasını hem kamyonetteki bombadan hem de hızla yaklaşan teröristlerden korumak zorundadır. Çünkü obanın cehenneme dönmesi an meselesidir. Batur Yüzbaşı tehlikenin boyutuna rağmen timiyle birlikte ne pahasına olursa olsun teröristlere geçit vermeyecektir. Ancak genç kadından gelen beklenmedik hamle hem Oğuz Timi'nde hem de terörist başı Lee'de büyük bir şaşkınlık yaratır. Batur'un genç kadınla ilgili kafası daha da karışırken öfkeden deliye dönen Lee; Oğuz Timi'ni alt etmek ve Türk konar göçerlerin canını yakmak için son kozunu oynayacaktır.

Yüzbaşı Batur komutasındaki Oğuz Timi ülkesinden kilometrelerce uzakta, soydaşları için Lee ve adamlarıyla mücadele ederken "Türk Dünyası Acil Müdahale Timi"nin gücünü kırmak isteyen hain odaklar boş durmaz, Ankara'da yeni bir şeytani planı devreye sokar…

DOKUZ OĞUZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Albay Tomris Toprak; "Türk Dünyası Acil Müdahale Timi"ni kurmak için titizlikle sürdürdüğü çalışmaların sonuna gelmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin en yetenekli ve cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık'ı tim komutanı olarak belirlemiştir. Halen bir sınır karakolunda görev yapan Karanlık Yüzbaşı, Oğuz Timi'nin başına geçmeden önce, aylardır peşinde olduğu kırmızı listedeki bir terörist için planladığı operasyona çıkar. Aynı süreçte Tomris Albay da Nahçıvan'da askeri temaslarda bulunmak üzere yoldadır. Ancak Türk Dünyası Acil Müdahale Timi'ni daha kurulma aşamasında boğmaya kararlı şer odakları, bu iki Türk Subayı için çoktan düğmeye basmıştır...

Yüzbaşı Batur Karanlık komutasında yemin ederek göreve başlayan "Oğuz Timi" O¨zbekistan-Afganistan sınır bölgesinde yaşayan, Türk konar-göçerlerle ilgili gelen haberler üzerine harekete geçer ve soydaşlarına siper olmak için uzun bir yola çıkar. Operasyon sırasında sürpriz bir şekilde Karanlık Yüzbaşı'nın karşısına çıkan genç kadın ise kafaları karıştırır. Gizemli tavırlarıyla Yüzbaşının ilgisini çekmeyi başaran bu kadın, dost mu düşman mı? Melek mi yoksa şeytan mı?..

DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI KİMLER?

Kubilay Aka : Yüzbaşı Batur Karanlık

Deniz Işın : Bilge Töreyeva

Yasemin Allen : Albay Tomris Toprak

Tuncer Salman

Dağhan Külegeç : Astsubay Başçavuş Ercan Korkut

Sahra Şaş : Astsubay Üstçavuş Umay Çolpan

Kayhan Açıkgöz : Sözleşmeli Er Yaşar Kayatürk

Taylan Meydan : Sözleşmeli Er Okan Demirkır

Serhan Onat : Astsubay Çavuş Boran Delideniz

Rami Narin : Teğmen Yiğit Toygar

Volkan Keskin : Astsubay Üstçavuş Timur Gökay

Cem Sultan Karabulut

Murat Danacı

Hakan Boyav : Tuğgeneral Ali Osman Bozkır

Mehmet Çevik : Hasan dede