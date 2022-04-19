Didem Arslan'la Vazgeçme CANLI izle! SHOW TV 19 Nisan Salı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme HD donmadan Show TV canlı izleme ekranı!

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme canlı izle linki araştırılıyor. Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan " Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam ediyor. Didem Arslan'la Vazgeçme canlı izle! Didem Arslan'la Vazgeçme HD donmadan Youtube Show TV canlı izleme ekranı burada.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 408. Bölümünde; 2 aydır kayıp olan 15 yaşındaki Serap Uçkun'un annesi Emine Halastar Vazgeçme'ye başvurdu. Kızının zorla kaçırıldığını söyleyen Emine Hanım, Didem Arslan'dan yardım istemişti. Kayıp Serap geçtiğimiz gün bulunmuştu. Stüdyoya gelen Serap Uçkun annesine geri dönmeyecağini açıkladı. Bunun üzerine anne Emine Hanım kızına tepki gösterdi.

11 ay önce Tarsus'ta dut ağacının altında ölü bulunan Duran Eren'in kızı Pervin Boz, oğlu Doğan Eren Vazgeçme'ye başvurdu. Mehmet Eren'in eşi suçlanan gelin Yadigar Eren de yayına katıldı. Pervin Boz şüpheli olarak bakılan Yadigar için şoke eden bir iddia ortaya attı. Boz, Yadigar'ı kendi annesini de öldürmekle suçladı. Duran dedeyi ölmeden önce eve bırakan köyden Cumali o günü canlı yayında canlandırdı.

Bursa'da bir su böreği imalathanesindeçalışan oğlu Aytekin Öksüz'den haber alamayan anne Ayşe Öksüz, Vazgeçme'ye başvurdu. Vazgeçme ekibi 27 gündür haber alınamayan Aytekin'i bularak, annesi Ayşe Hanım'la kavuşturdu. Stüdyoya gelen Aytekin karısı Emine Öksüz'ün kendisini komşu Bülent ile aldattığını ileri sürmüştü. İddialara sessiz kalmayan komşu stüdyoya geldi ve iddialara yanıt verdi. Komşu Bülent, Aytekin'in karısı Emine'yi neden koruduğunu anlattı.

Mersin'de yaşayan 73 yaşındaki Yılmaz Kılınç'ın 10 yıl önceki sır cinayetinin faillerinin bulunması için kızı Mercan Öz ve oğlu Murat Kılınç Vazgeçme'ye başvurdu. Suçlamaların ardından stüdyoyu terk edip, kayıplara karışmıştı. Rukiye Öz'ün eski kocası Durhasan'ın annesi Rukiye hakkında bilinmeyenleri anlattı. Rukiye Öz'ün evleneceği iddia edilen Ömer Yel'in Rukiye'yi kime teslim ettiği konusu ele alındı.

DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME CANLI İZLE

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME PROGRAMI

Türkiye'nin en güvenilir gazetecilerinden Didem Arslan Yılmaz güçlü ekibiyle birlikte, umudunu kaybedenlere "vazgeçme" demek için geri dönüyor.

Televizyonun gücünü insanların sorunlarını çözmek için kullanan; faili meçhul cinayetleri, yıllarca ortaya çıkmamış sırları açığa kavuşturan, birbirine hasret kalmış insanları, aileleri buluşturan "Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME", doğrunun yanında olmaya ve adaleti aramaya kaldığı yerden devam edecek.

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DİDEM ARSLAN'LA VAZGEÇME SON BÖLÜM İZLE

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