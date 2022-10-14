DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS Ek tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

DGS Sınavına katılan adaylar tarafından merak edilen soruların başında gelen DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, DGS sınavının tamamlanmasının ardından tercih yapan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS Ek tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?