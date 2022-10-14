DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS Ek tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
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DGS Sınavına katılan adaylar tarafından merak edilen soruların başında gelen DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu, DGS sınavının tamamlanmasının ardından tercih yapan adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS Ek tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
DGS Sınavının gerçekleştirilmesinin ardından sınava katılan adaylar heyecanla tercih sonuçların açıklanmasını bekliyor.Ek tercih işlemi gerçekleştiren birçok aday DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunu gün içinde internet üzerinde araştırıyor. Peki, DGS Ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS Ek tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz net olarak belirtilmedi. Fakat geçen yıl tercih süreci 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında tamamlanıp, sonuçlar da 27 Ekim tarihinde açıklanmıştı. Bu sebeple geçtiğimiz yıllara bakarak 2022 yılı için açıklanacağı zaman dilimini öngörmek mümkün.