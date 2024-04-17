Depremzede kira yardımı bitti mi? 2024 AFAD deprem ve kira yardımı neden yatmadı?

Afad tarafından sağlanan deprem kira desteği uygulaması, başlangıçta 1 yıl süreyle uygulanacak şekilde planlanmıştı. Bu destek, depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilmişti. Depremzede kira yardımı bitti mi? 2024 AFAD deprem ve kira yardımı neden yatmadı? İşte ayrıntılar...

DEPREM KİRA YARDIMI SON DURUM NE?

6 Şubat depremlerinin ardından başvuruda bulunan hak sahiplerine AFAD tarafından kira desteği sağlanmaya başlandı. Kira desteğinin başlangıçta 1 yıl süreyle devam edeceği belirtilmişti. Ancak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, vatandaşlara evleri teslim edilene kadar kira yardımlarının süreceğini açıkladı. Ayrıca Özhaseki, "Bütün evleri 1 buçuk sene içerisinde hak sahiplerine teslim edeceğiz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

DEPREM KİRA YARDIMI NE KADAR?

AFAD tarafından, depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için kira desteği kapsamında ev sahiplerine 7.500 TL, kiracılara ise 5.000 TL ödemeler yapılmaktadır. Bu destekler, depremzedelerin geçici olarak konakladıkları evlerin kira masraflarını karşılamak ve yaşam standartlarını korumak amacıyla sağlanmaktadır.

KİRA YARDIMI NEDEN YATMADI?

Ödemeler Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. Destek ödemeleri ise zaman zaman banka sisteminde takılı kalabiliyor. Bunu önlemek adına şu adımları izleyebilirsiniz;