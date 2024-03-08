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DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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AFAD ve Kandilli Rasathanesi vatandaşlar tarafından sıkça takip ediliyor. Yaşanan sarsıntılar vatandaşlarda panik hali oluşturuyor. Deprem mi oldu? Muğla'da deprem mi yaşandı?

Deprem kuşağı üzerinde yer alan Türkiye'de belirli dönemlerde korkutucu depremler yaşandı. Geçirdiğimiz büyük depremlerde verdiğimiz sayısız can ile deprem felaketi Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Her sarsıntıda yürekler hoplarken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi yakından takip ediliyor. Son haber ise Muğla'dan. Muğla'da deprem mi oldu? Muğla'daki depremin büyüklüğü kaç? İşte detaylar…

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bir sarsıntıyı daha bildirdi. AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Marmaris ilçesi sallandı. Yaşanan depremin büyüklüğü 4.4 ve derinliği ise 36 kilometre olarak kaydedildi.

DEPREM Mİ OLDU? SON DAKİKA! Muğla'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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