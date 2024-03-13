DEM Parti Şırnak Silopi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şırnak Silopi adayı Jiyan Ormanlı kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Şırnak Silopi Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Jiyan Ormanlı kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Şırnak Silopi adayı Jiyan Ormanlı kimdir?
Dem Parti Şırnak Silopi Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Şırnak Silopi adayı Jiyan Ormanlı kimdir?
DEM PARTİ ŞIRNAK SİLOPİ ADAYI JİYAN ORMANLI KİMDİR?
Jiyan Ormanlı 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Şırnak Silopi Belediye Başkan adayıdır. DEM Parti Şırnak Silopi adayı Jiyan Ormanlı avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz