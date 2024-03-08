DEM Parti İzmir Buca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Buca adayı Sinan Oğur ve Hurşi Ataman kimdir?

Dem Parti İzmir Buca Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti İzmir Buca Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Buca adayı Sinan Oğur ve Hurşi Ataman kimdir?

DEM PARTİ İZMİR BUCA ADAYI SİNAN OĞUR KİMDİR?

Sinan Oğur 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Buca Belediye EşBaşkan adayıdır.

DEM PARTİ İZMİR BUCA ADAYI HURŞİ ATAMAN KİMDİR?

Hurşi Ataman 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti İzmir Buca Belediye EşBaşkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz