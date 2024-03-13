DEM Parti Hakkari Çukurca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hakkari Çukurca adayı ?Arafat Çetinkaya kimdir?
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler yaklaşırken DEM Parti Hakkari Çukurca Büyükşehir Belediye Başkan adayı merak edilmekte ve bu noktada Veysi Eski kimdir? Sorusu da gündemde yer almakta. Peki, DEM Parti Hakkari Çukurca adayı ?Arafat Çetinkaya kimdir?
Dem Parti Hakkari Çukurca Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Hakkari Çukurca adayı ?Arafat Çetinkaya kimdir?
DEM PARTİ HAKKARİ ÇUKURCA ADAYI ARAFAT ÇETİNKAYA KİMDİR?
?Arafat Çetinkaya 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Hakkari Çukurca Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Hakkari Çukurca adayı ?Arafat Çetinkaya işçidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz