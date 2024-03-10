DEM Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Merkezefendi adayı Hasan Eliş kimdir?

Dem Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Denizli Merkezefendi adayı Hasan Eliş kimdir?

DEM PARTİ DENİZLİ MERKEZEFENDİ ADAYI HASAN ELİŞ KİMDİR?

Hasan Eliş 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Denizli Merkezefendi Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Denizli Merkezefendi adayı Hasan Eliş işçidir ve DEM Parti Denizli Merkezefendi adayı Hasan Eliş

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz