Halka arz takip eden vatandaşlar Cw Enerji Borsada işlem görecek mi, ne zaman işlem görecek? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Cw Enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Cw Enerji Borsada işlem görecek mi, ne zaman işlem görecek? CW enerji halka arz kaç lot verdi? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...

Cw Enerji Borsada işlem görecek mi, ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Cw Enerji halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Cw Enerji Borsada işlem görecek mi, ne zaman işlem görecek? CW enerji halka arz kaç lot verdi? sorularını merak ediyor. İşte CWENE Enerji alabileceğiniz bankalar!

CW ENERJİ BORSADA İŞLEM GÖRECEK Mİ?

Cw Enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

CW ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cw Enerji halka arz tarihi 26-27-28 Nisan 2023 olarak belirlendi.

CW ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Cw Enerji, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

CW ENERJİ HİSSE FİYATI NE?

Cw Enerji 108,60 TL'den halka arz olacak.

CW ENERJİ HALKA HİSSE KODU NE?

Cw Enerji hisse kodu #CWENE olarak açıklandı.

CW ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

Cw Enerji şirketi pay olarak 25,000,000, ek pay olarak da 5,000,000 lot veriyor.

CW ENERJİ ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda bireysele eşit dağıtım yapacak.