Cw Enerji Borsada işlem görecek mi, ne zaman işlem görecek? CW enerji halka arz kaç lot verdi?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Cw Enerji Borsada işlem görecek mi, ne zaman işlem görecek? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Cw Enerji halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Cw Enerji Borsada işlem görecek mi, ne zaman işlem görecek? CW enerji halka arz kaç lot verdi? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Cw Enerji Borsada işlem görecek mi, ne zaman işlem görecek? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Cw Enerji halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar Cw Enerji Borsada işlem görecek mi, ne zaman işlem görecek? CW enerji halka arz kaç lot verdi? sorularını merak ediyor. İşte CWENE Enerji alabileceğiniz bankalar!
Cw Enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Cw Enerji halka arz tarihi 26-27-28 Nisan 2023 olarak belirlendi.
Cw Enerji, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Cw Enerji 108,60 TL'den halka arz olacak.
Cw Enerji hisse kodu #CWENE olarak açıklandı.
Cw Enerji şirketi pay olarak 25,000,000, ek pay olarak da 5,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda bireysele eşit dağıtım yapacak.