Cüneyt Çeliksoy kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Cüneyt Çeliksoy kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Cüneyt Çeliksoy kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cüneyt Çeliksoy kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Cüneyt Çeliksoy nereli? Detaylar haberimizdedir…

CÜNEYT ÇELİKSOY KİMDİR?

Yönetmen ve oyuncu Cüneyt Çeliksoy, 22 Mart 1983 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir'de tamamladıktan sonra Pera Güzel Sanat Merkezi'nin tiyatro ve sinema bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizi oyunculuğu ile başladığı kariyerinde pek çok ulusal projede yer aldı. Şu anda kendi şirketi Susam Yapım altında iş hayatına devam eden Çeliksoy, reklam ve klip çekimleri gibi farklı projelerde çalışmalarını sürdürmektedir.

Cüneyt Çeliksoy, Gelecek Partisi tarafından İstanbul Bakırköy Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.