Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalıdır, garantörlüğe hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da "Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi"nde açıklamalarda bulundu. Gazze'de 16 bine yakın Filistinliyi katleden İsrail'e tepki gösteren Erdoğan, "Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur. İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalıdır. Garantörlüğe hazırız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ TOPLANTIYA DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede gerçekleştirdiği konuşmasından öne çıkanlar şöyle; "Toplantıların 6.'sına 2024 ilk çeyreğinde ev sahipliği yapacağız. Ulaştırma projelerine büyük önem atfediyoruz. Enerji projeleri ile taçlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye ekonomisine güvenen kardeşlerimize gereken her desteği vereceğiz. Son hadiseler bu alandaki iş birliğinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Riyad'da düzenlediğimiz zirvede Filistin halkı ile dayanışmamızı gösterdik. Kararların takibini yapmamız önemlidir. Temaslara devam edecek dışişleri bakanlığımız.

"NETANYAHU BÖLGENİN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE ATIYOR"

Esir takası konusunda Katar'ın çabalarını takdir ile karşılıyoruz. Bu çabaların kalıcı ateşkese dönüşmesini temenni ediyorduk ama gerçekleşmedi. Netanyahu bölgenin geleceğini tehlikeye atıyor. İsrail'in işlediği suçlar yanına kar kalmamalı.

"ÖNCELİĞİMİZ GAZZE'DE KALICI ATEŞKESİN SAĞLANMASIDIR"

Bugüne kadar 12 uçak ve 2 sivil gemi dolusu yardım malzemesini sevk ettik. Yaralıların Türkiye'ye intikalini sağladık. Önceliğimiz kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyeti bir kez daha görüldü. Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de kapsayacak savaşa dönüşmesine fırsat vermemeliyiz."