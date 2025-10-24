Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi Programı'nda konuştu. Erdoğan, 81 ilde toplam 500 bin konut yapılacağını belirterek, "Evlerimiz ayda 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ödenecek. Satış bedeli ise 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Bu konutlar devlet güvencesi ile yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Yüzyılın Konut Projesi Tanıtım Töreni" hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 81 ilde yapılacak 500 bin konutla ilgili detayları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklıyor:

Türkiye Yüzyılı'nda 500 bin sosyal konut seferberliğimizi başlatıyoruz. Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. 500 bin konutun 100 binini İstanbul'a ayırdık. İki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz. Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin, Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a 12 bin yeni yuva kazandıracağız. Şehitlerimizin kıymetli ailelerine, gazilerimize ve engelli kardeşlerimize yüzde 5 oranında kontenjan ayırdık. 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10'luk kontenjan tesis ettik. Emeklilerimizi tabii ki unutmadık, yüzde 20 kontenjan ayırdık. Tüm bu konutları nasıl ki devlet olarak biz inşa ediyorsak, geleceğimizi de bu ülkenin gençleri inşa edecek. Çok önemli bir bölümü yine gençlerimize ayırdık. Yuvaların yüzde 20'sini 18-30 yaş arası gençlerimize ayırıyoruz.

"EVİ OLMAYANA ÖNCELİK"

Önceliğimiz henüz evi olmayan vatandaşlarımızadır. Tapuda eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olanlar başvuru yapamayacak.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Emlak
