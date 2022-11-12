Çöp Adam konusu ne? Çöp Adam dizisi oyuncuları kimler? Çöp Adam ne zaman yayınlanacak? Çöp Adam oyuncu kadrosu!
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Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın konusu merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Çöp Adam'ın konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Çöp Adam konusu ne? Çöp Adam oyuncuları kimler? Çöp Adam ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Çöp Adam dizisinin konusu ne? Star Tv'nin yeni dizisi tanıtım fragmanıyla dikkatleri çekti. Yayınlanan tanıtım fragmanı sonrasında dizinin konusu merak konusu oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Çöp Adam konusu ne? Çöp Adam oyuncuları kimler? Çöp Adam ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan,
Ali Yoğurtçuoğlu
Hülya Şen
Cankat Aydos
Büşra Çam
Şeyda Terzioğlu
Eylül Uğan
Sinan Albayrak
Güliza Nisa Uray
Star Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'da yayınlanacak.