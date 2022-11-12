Çöp Adam konusu ne? Çöp Adam dizisi oyuncuları kimler? Çöp Adam ne zaman yayınlanacak? Çöp Adam oyuncu kadrosu!

Star Tv'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın konusu merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Çöp Adam'ın konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Çöp Adam konusu ne? Çöp Adam oyuncuları kimler? Çöp Adam ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Çöp Adam dizisinin konusu ne? Star Tv'nin yeni dizisi tanıtım fragmanıyla dikkatleri çekti. Yayınlanan tanıtım fragmanı sonrasında dizinin konusu merak konusu oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Çöp Adam konusu ne? Çöp Adam oyuncuları kimler? Çöp Adam ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİM?

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

ÇÖP ADAM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Star Tv'nin merakla beklenen yeni dizisi 23 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'da yayınlanacak.