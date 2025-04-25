Ciner Holding kimin? Ciner Holding ne üretiyor?

Gündemdeki gelişmelerin ardından, kamuoyunun ilgisi Ciner Holding'e yöneldi. Şirketin sahibi kim, hangi alanlarda faaliyet gösteriyor ve hangi sektörlerde üretim yapıyor soruları araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin önde gelen gruplarından biri olan Ciner Holding'in yapısı, iş kolları ve ekonomik faaliyetleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ciner Holding kime ait? Ciner Holding şirket hangi sektörlerde aktif, hangi alanlarda üretim ve yatırım yapıyor? İşte Ciner Holding ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

CİNER HOLDİNG KİMİN?

Gündemdeki gelişmelerin ardından "Ciner Holding kimin?" sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin önde gelen sanayi ve medya gruplarından biri olan Ciner Holding'in sahibi, iş insanı Turgay Ciner'dir.

Ciner Holding kimin

Ciner Grubu'nun temelleri 1978 yılında atılmış olup, Turgay Ciner'in liderliğinde medya, enerji, madencilik, cam sanayi ve denizcilik gibi birçok sektörde faaliyet göstermektedir. Hem yurt içinde hem de yurt dışında gerçekleştirdiği yatırımlarla dikkat çeken holding, Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.

CİNER HOLDİNG NE ÜRETİYOR, HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

Ciner Holding, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen sanayi gruplarından biri olarak farklı sektörlerde üretim gerçekleştirmektedir. Holdingin üretim faaliyetleri özellikle cam sanayi, soda külü (sodyum karbonat), enerji ve madencilik alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Ciner Holding ne üretiyor

En dikkat çekici üretim alanlarından biri olan cam sektörü, Ciner Glass markasıyla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da cam ambalaj üretimi üzerine kuruludur. Ayrıca soda külü üretimi konusunda dünya çapında önemli bir oyuncu olan Ciner Holding, ABD ve İngiltere'deki tesisleriyle global ölçekte faaliyet göstermektedir.

Enerji sektöründe de yer alan grup, hem elektrik üretimi hem de madencilik alanında yatırımlar yaparak Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkı sağlamaktadır.

Ciner Medya Grubu

Ciner Holding, medya sektöründeki faaliyetlerini uzun yıllar Ciner Yayın Holding çatısı altında sürdürmüştür. Grubun medya alanındaki en bilinen markaları arasında Show TV, Habertürk TV, Habertürk Gazetesi (dijitalde devam etti), Bloomberg HT ve Haberturk.com gibi güçlü yayın organları yer alıyordu.

Ciner Yayın Holding, hem televizyon yayıncılığı hem de dijital medya alanında Türkiye'nin önde gelen medya gruplarından biri olarak faaliyet göstermekteydi. Özellikle haber, ekonomi ve genel eğlence içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine hitap eden bu platformlar, medya sektöründe önemli bir yere sahipti.

Can Grubu

Ancak 2025 yılı itibarıyla Ciner Holding, medya alanındaki tüm varlıklarını Can Grubu'na devrederek bu sektördeki faaliyetlerini sonlandırdı ve bu satış sonrası enerji, madencilik ve cam üretimi gibi ana iş kollarına odaklanma kararı aldığını duyurdu.