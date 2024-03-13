Cihan Palabıyık kimdir? Gelecek Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık kaç yaşında, nereli?
Gelecek Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Cihan Palabıyık kimdir? Gelecek Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık kaç yaşında, nereli?
Cihan Palabıyık kimdir? Gelecek Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Cihan Palabıyık kimdir? Gelecek Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayı Cihan Palabıyık nereli? Detaylar haberimizdedir…
CİHAN PALABIYIK KİMDİR?
Cihan Palabıyık, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Bursa Gemlik Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.