CHP Sinop Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Sinop Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

Sinop Belediye Başkan adayı kimdir 2024? Sorusu, yerel seçimler kapsamında Sinop'ta merak edilmekte olan sorular arasında bulunmakta. CHP Parti Meclisi, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde yarışa girecek yeni adayları belirlemek için dün öğlen saatlerinde toplandı. Gece yarısına kadar süren toplantıda 6'sı büyükşehir 15'i il olmak üzere 242 belediye başkan adayı daha belli oldu. CHP Sinop Belediye Başkan adayı kimdir 2024? CHP Sinop Belediye Başkan adayı belli oldu mu, kim oldu?

CHP SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİMDİR 2024?

Cumhuriyet Halk Partisi Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK), dün öğlen saatlerinde yeni il ve ilçenin belediye başkan adaylarını belirlemek üzere toplandı. Yaklaşık 6 saat süren toplantıda 6'sı büyükşehir olmak üzere 15 ilde daha belediye başkan adayları belli oldu. Buna göre Sinop Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz oldu.

CHP SİNOP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI MEHMET GÜRBÜZ KİMDİR?

Mehmet Gürbüz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Sinop Belediye Başkan adayıdır.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Vahap Seçer

15 İLDEKİ ADAYLAR