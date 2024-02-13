CHP İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI! | Listede hangi adaylar var?

31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran CHP, 'kale' olarak anılan ilçelerin de yer aldığı kimi bölgelerde adaylarını belirledi. Adayların belirlenmesinden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıttı. CHP, İSTANBUL'UN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI! | Listede hangi adaylar var?

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

Adalar Belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat

Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras

Ataşehir Belediye Başkan adayımız Onursal Adıgüzel

Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara

Bağcılar belediye Başkan adayı Cem Kılıç

Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan

Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu

Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz

Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu

Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat

Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler

Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık

Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney

Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün

Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel

Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez

Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran

Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen

Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen

Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe

Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç

Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı

Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban

Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel

Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi

Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen

Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı

Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin

Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu

Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu

Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir

Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç

Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı

Şişli Belediye Başkan adayı Emrah Şahan

Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl

Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu

Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş

Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk

ADAY TANITIM TOPLANTISINDA NEDEN GERGİNLİK ÇIKTI?

Aday tanıtım toplantısında ilçe adaylarını açıklamak üzere kürsüye çıkan İmamoğlu, tepkiyle karşılaştı. Adaylık beklentisi karşılanmayan aday adaylarının destekçileri, İmamoğlu'nu yuhalayarak protesto etti.