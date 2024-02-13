CHP İSTANBUL İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI! | Listede hangi adaylar var?
CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ! | Hangi adaylar listede yer alıyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) belediye başkan adayları listesi açıklandı. Tüm şehirlerin adaylarının bulunduğu bu liste, yerel seçimlerin yaklaşmasıyla büyük ilgi gördü.
31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını hızlandıran CHP, 'kale' olarak anılan ilçelerin de yer aldığı kimi bölgelerde adaylarını belirledi. Adayların belirlenmesinden sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul ilçe belediye başkan adayları tanıttı. CHP, İSTANBUL'UN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI AÇIKLADI! | Listede hangi adaylar var?
İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?
- Adalar Belediye başkan adayı Ali Ercan Akpolat
- Arnavutköy Belediye Başkan adayı Tekin Aras
- Ataşehir Belediye Başkan adayımız Onursal Adıgüzel
- Avcılar Belediye Başkan adayı Utku Caner Çaykara
- Bağcılar belediye Başkan adayı Cem Kılıç
- Bahçelievler Belediye Başkan adayı Emine Gülizar Emecan
- Bakırköy Belediye Başkan adayı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu
- Başakşehir Belediye Başkan adayı Mesut Öksüz
- Bayrampaşa Belediye Başkan adayı Hasan Mutlu
- Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat
- Beykoz Belediye Başkan adayı Alaattin Köseler
- Beylikdüzü Belediye Başkan adayı Mehmet Murat Çalık
- Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney
- Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Hasan Akgün
- Çatalca Belediye Başkan adayı Erhan Güzel
- Çekmeköy Belediye Başkan adayı Orhan Çerkez
- Esenler Belediye Başkan adayı Hasan Dalkıran
- Esenyurt Belediye Başkan adayı Ali Gökmen
- Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Mithat Bülent Özmen
- Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat
- Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı Hakan Bahçetepe
- Güngören Belediye Başkan adayı Temel Akkoç
- Kadıköy Belediye Başkan adayı Mesut Kösedağı
- Kağıthane Belediye Başkan adayı Tonguç Çoban
- Kartal Belediye Başkan adayı Gökhan Yüksel
- Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Kemal Çebi
- Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen
- Pendik Belediye Başkan adayı Tarık Balyalı
- Sancaktepe Belediye Başkan adayı Alper Yeğin
- Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu
- Silivri Belediye Başkan adayı Bora Balcıoğlu
- Sultangazi Belediye Başkan adayı Ferhat Epözdemir
- Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Ayhan Koç
- Şile Belediye Başkan adayı Özgür Kabadayı
- Şişli Belediye Başkan adayı Emrah Şahan
- Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl
- Ümraniye Belediye Başkan adayı Aykut Erdoğdu
- Üsküdar Belediye Başkan adayı Sinem Dedetaş
- Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Onur Soytürk
ADAY TANITIM TOPLANTISINDA NEDEN GERGİNLİK ÇIKTI?
Aday tanıtım toplantısında ilçe adaylarını açıklamak üzere kürsüye çıkan İmamoğlu, tepkiyle karşılaştı. Adaylık beklentisi karşılanmayan aday adaylarının destekçileri, İmamoğlu'nu yuhalayarak protesto etti.